जालंधर के भीड़भाड़ वाले इलाके में मिला व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Kalash,Updated: 30 Dec, 2025 01:34 PM
जालंधर के मिलाप चौक के पास एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है।
जालंधर (कुंदन,पंकज): जालंधर के मिलाप चौक के पास एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। बताया जा रहा है कि ठंड के कारण व्यक्ति की मौत हुई है और 2 दिन से शव सड़क पर पड़ा हुआ था। इसे बाद आज सोशल वर्कर द्वारा इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद थाना नंबर 3 की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि मृतक के शव के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले है। पुलिस द्वारा मौत के असल कारणों और मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here