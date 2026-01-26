हाईटेक ठगी का पर्दाफाश, बैंक मैनेजर से ठगी करने वाला शातिर आरोपी यू.पी से गिरफ्तार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Jan, 2026 07:35 PM
लुधियाना (राज): पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर सेल की टीम ने बैंक धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग विशाल वर्मा को यू पी से दबोच लिया है।
जानकारी देते हुए इंचार्ज सतबीर सिंह ने बताया कि इस गिरोह ने बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के बैंक मैनेजर को फर्जी दस्तावेज भेजे और उसे गुमराह कर खाते से करीब 4 लाख 20 हजार रुपये की राशि उड़ा ली। इस धोखाधड़ी के संबंध में थाना साइबर क्राइम में केस दर्ज किया गया था, जिसकी तफ्तीश एसआई हरिंदरपाल द्वारा की जा रही थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर जाल बिछाया और 21 जनवरी को आरोपी विशाल वर्मा को पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 27 जनवरी तक का पुलिस रिमांड हासिल किया है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी ने ठगी के कई अन्य बड़े खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है।