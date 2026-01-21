JCB मशीन से दीवारें तोड़कर प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा...आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा करने का मामला सामने आया है।

लुधियाना (अनिल): प्लाट पर जबरदस्ती कब्जा करने का मामला सामने आया है। थाना पीएयू की पुलिस ने प्लाट पर कब्जा करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी थानेदार नवीन कुमार ने बताया कि पुलिस को शिकायतकर्ता सुभाष चंद्र आहूजा पुत लाहौरी मल वासी किचलू नगर ने शिकायत दर्ज करवाई है कि राजा गार्डन में उसका 1020 गज का प्लाट है। यहां पर आरोपी अमरिंदर सिंह अपने कुछ साथियों के साथ उसके प्लाट पर जेसीबी मशीन से दीवारें तोड़कर कब्जा कर रहा था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि, जब वह अपनी पत्नी के साथ आरोपियों को रोकने गया तो उक्त आरोपियों द्वारा उसके प्लाट की दीवारों को तोड़ दिया गया और उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई। इसके बाद पुलिस ने उक्त मामले पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

