आरोपी की पेशी से पहले बड़ा हादसा, पुलिस गाड़ी पलटी, 4 पुलिस मुलाजिम भी घायल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Jan, 2026 11:35 PM

a major accident occurred before the accused was brought to court

मुल्लांपुर दाखा (कालिया): दाखा पुलिस बद्दोवाल में लग्जरी कारों के शोरूम पर फायरिंग केस में अमित डागर को प्रोडक्शन वारंट पर लाई जो 3 दिन की पुलिस रिमांड पर था। गत रात सी.आई.ए. जगराओं से पूछताछ के बाद उसे ए.एस.आई. गुरमीत सिंह की देखरेख में बोलैरो गाड़ी में थाना दाखा लाया जा रहा था। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही वह गुडे टोल प्लाजा से गुजरा, गाड़ी का एक्सल अचानक टूट गया और गाड़ी पलट गई, जिससे अमित डागर की टांग टूट गई और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रायकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया।

डी.एस.पी. वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि बद्दोवाल फायरिंग केस में वॉन्टेड कौशल चौधरी का साथी अमित डागर जिसे हरियाणा की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था, आज दाखा पुलिस स्टेशन से एक बंदबख्तर गाड़ी में लुधियाना कोर्ट ले जाया गया और स्ट्रेचर पर माननीय कोर्ट में पेश किया गया, जहां माननीय कोर्ट ने उसे ज्यूडीशियल रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि दाखा पुलिस ने कोई भी अंदरूनी जानकारी देने से परहेज किया है लेकिन दाखा पुलिस को फायरिंग केस के शूटरों की जानकारी मिल गई है और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हो सकता है।

