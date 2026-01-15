जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के सामने CM मान की पेशी आज

Edited By Vatika,Updated: 15 Jan, 2026 09:18 AM
अमृतसर/चंडीगढ़: श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को उनके कुछ बयानों को लेकर 15 जनवरी को तलब किया है। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया है कि वह सुबह 10 बजे एक आम सिख के रूप में नंगे पांव श्री अकाल तख़्त साहिब पहुंचकर अपना स्पष्टीकरण देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय बदलने को लेकर उनके या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूछताछ की पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जाए, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। गौरतलब है कि यह मामला गोलक से जुड़े बयानों के बाद सामने आया था, जिस पर श्री अकाल तख़्त साहिब ने आपत्ति जताई थी।