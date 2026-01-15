श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी के बाद सामने आई CM भगवंत मान की पहली तस्वीर

पंजाब के सी.एम भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए।

पंजाब डेस्क : पंजाब के सी.एम भगवंत मान आज श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। इस दौरान करीब 45 मिनट तक सीएम भगवंत मान अंदर रहे। इसके बाद सी.एम. मान की एक फोटो सामने आई है। जिसमें जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री को सिख रहत मर्यादा की पुस्तक भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बता दें कि सी.एम. मान को अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने एक आपत्तिजनक वीडियो और गोलक समेत दूसरे सिख मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर तलब किया था। इस दौरान अमृतधारी सिख न होने के कारण उन्हें अकाल तख्त की फसील की बजाय सचिवालय में पेश होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था।

