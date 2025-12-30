Jalandhar में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' का आगाज, 8 जनवरी को इस इलाके में बनेंगे कार्ड

Edited By Urmila,Updated: 30 Dec, 2025 10:29 AM
पंजाब सरकार ने नए साल में राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है।
आदमपुर (रणदीप, चांद, दिलबागी): पंजाब सरकार ने नए साल में राज्य के सभी नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत पंजाब के सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और वे सभी सरकारी अस्पतालों और पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।
ब्लॉक आदमपुर में 8 जनवरी से लाभपात्रियों के बीमा कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन और नागरिकों को योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से सी.एच.सी. आदमपुर में आशा वर्कर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग के दिशा-निर्देश और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. कुलदीप सिंह की देखरेख में आशा वर्कर्स को योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
एस.एम.ओ. डॉ. कुलदीप सिंह ने बैठक में बताया कि इस योजना के तहत कार्ड बनाने के लिए हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे और यह कार्ड गांव में चल रहे कॉमन सर्विस सैंटर पर बनाए जाएंगे। आशा वर्कर्स को निर्देश दिया गया कि वे नागरिकों को इस योजना के बारे में जागरूक करें इस दौरान डॉ. हरप्रीत सिंह और बी.ई.ई. चंदन मिश्रा भी उपस्थित थे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here