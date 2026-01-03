गुरदासपुर की केंद्रीय जेल में 2 गुटों के बीच झड़प, जमकर हुआ हंगामा

केंद्रीय जेल गुरदासपुर में विचाराधीन कैदियों और बंदियों के दो गुटों के

गुरदासपुर (हरमन, विनोद): केंद्रीय जेल गुरदासपुर में विचाराधीन कैदियों और बंदियों के दो गुटों के बीच आपसी तौर पर जबरदस्त झड़प होने की सूचना मिली है।

इस झड़प के कारण जेल के भीतर स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। जानकारी के अनुसार, कैदियों के बीच हुई इस झड़प की खबर मिलते ही एस.एस.पी. गुरदासपुर आदित्य (आई.पी.एस.) भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर, इस झड़प के बाद जेल प्रशासन और पुलिस द्वारा जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। इस अवसर पर बातचीत करते हुए एस.एस.पी. आदित्य ने कहा कि केंद्रीय जेल में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए जेल के भीतर लगातार निगरानी की जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है।