रूरल ओलंपिक्स में दिखेगा पंजाब का रंग, फिर दौड़ेंगी बैलगाड़ियां, जानें कब

डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने लुधियाना के बचत भवन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक किला रायपुर में रूरल ओलंपिक्स करवाएगी।

लुधियाना : डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने लुधियाना के बचत भवन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक किला रायपुर में रूरल ओलंपिक्स करवाएगी। इन गेम्स में तीनों दिन बैलगाड़ी दौड़ भी होगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (रूरल डेवलपमेंट) अमरजीत बैंस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (लुधियाना ईस्ट) जसलीन कौर भुल्लर, किला रायपुर स्पोर्ट्स सोसाइटी (पट्टी सुहाविया) के प्रेसिडेंट कर्नल सुरिंदर सिंह ग्रेवाल, जनरल सेक्रेटरी गुरविंदर सिंह, कोच परमजीत सिंह, स्पोक्सपर्सन गुरिंदर सिंह ग्रेवाल, वर्किंग कमेटी इंचार्ज बलराज गाबा भी डिप्टी कमिश्नर के साथ मौजूद थे।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बैलगाड़ी रेस कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई है। यह कमेटी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (PCA) एक्ट 1960 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (पंजाब अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 का पालन पक्का करेगी।

हिमांशु जैन ने प्रसिद्ध किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक-2026 का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि 30 जनवरी 2026 को खेलों के पहले दिन कार्यक्रम में हॉकी मैच (लड़कों का ओपन वर्ग), हॉकी मैच (लड़कियों का ओपन वर्ग), 1500 मीटर (लड़कों का) फाइनल, 1500 मीटर (लड़कियों का) फाइनल, 400 मीटर लड़कों का हीट/फाइनल, 400 मीटर लड़कियों का हीट/फाइनल, 60 मीटर दौड़ प्राथमिक स्कूल लड़कों के लिए, 60 मीटर दौड़ प्राथमिक स्कूल लड़कियों के लिए, बैलगाड़ी दौड़ (दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक) शामिल होंगे। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान गिद्दा, भांगड़ा और निहंग सिंह भी परफॉर्म करेंगे।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए किला रायपुर स्पोर्ट्स सोसाइटी (पट्टी सुहाविया) के प्रेसिडेंट कर्नल सुरिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक किला रायपुर में रूरल ओलंपिक्स हो रही है। उन्होंने पंजाब सरकार और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी है कि किला रायपुर में बैलगाड़ी रेस फिर से शुरू हो गई है। बैलगाड़ियों की एंट्री 29 जनवरी, 2026 को दोपहर 2 बजे तक होगी। इन गेम्स के दौरान किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here