20 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान, पूरी तरह से बंद रहेगा बुढलाडा शहर, जानें वजह

बुढलाडा (बंसल): 20 जनवरी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। मिली जानकारी के अनुरार बुढलाडा शहर पूरी तरह से बंद रहेगा, दरअसल, लोकल शहर में आबादी के बीच बने कूड़े के डंप को हटाने के लिए शहर के लोगों का विरोध 34वें दिन में शामिल हो गया है, जहां तहसीलदार बुढलाडा मनवीर सिंह ढिल्लों ने प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए उन्हें जल्द ही कूड़े के डंप का हल निकालने का भरोसा दिया। दूसरी तरफ, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हल निकालने की जगह काउंसिल के अधिकारी और MLA लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

कूड़े के डंप पर 34 दिनों से सिर्फ नेता ही बयान दे रहे हैं। लेकिन इसके हल के लिए कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। धरने को संबोधित करते हुए नगर सुधार सभा के प्रवक्ता एडवोकेट स्वर्णजीत सिंह डालियो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी, पार्षद हरविंदरदीप सिंह स्वीटी, पार्षद सुखजीत सिंह सोनी समेत मौजूद लोगों ने ऐलान किया कि वे प्रशासन की कंजूसी वाली नीति के खिलाफ 20 जनवरी को बुढलाडा शहर बंद करेंगे और शहरवासियों से अपील की कि वे 20 जनवरी को बुढलाडा बंद को सफल बनाएं और हर गली में कूड़ा डलवाकर शहर की सुंदरता के लिए सहयोग करें।

उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे 34 दिनों से चल रहे धरने में पहुंचकर अपनी भागीदारी पक्की करें। उन्होंने कहा कि यह कूड़ा डंप आबादी के ठीक बीच में है जहां अलग-अलग धर्मों के मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिदें बनी हुई हैं। नगर परिषद में आम बैठक के दौरान हलका MLA ने वार्ड निवासियों को भरोसा दिलाया था कि नगर परिषद जल्द ही नई जगह ढूंढेगी और कूड़ा डंप जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा।

हैरानी की बात यह है कि MLA समेत सरकार की तरफ से कोई भी इस समस्या से जूझ रहे लोगों का हालचाल लेने के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा सरकार और नगर परिषद इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। जिसके कारण शहर में कूड़े के बड़े-बड़े ढेर न सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं, बल्कि बीमारियों को भी न्योता दे रहे हैं। इस मौके पर BJP नेता काका अमरिंदर सिंह, सतपाल सिंह मूलेवाला, जगसीर सिंह रायके कलां, राम सिंह, कपिल कुमार, गुरदीप सिंह, रणजीत सिंह, चिमन लाल, राजिंदर सिंह, हरी चंद और बड़ी संख्या में इलाके की महिलाएं मौजूद थीं।

