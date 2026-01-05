3 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
6 days ago
7 days ago
Monday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें
Edited By Urmila,Updated: 05 Jan, 2026 12:58 PM
रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मनदीप के परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला
1. शीत लहर ने पकड़ा जोर! लुढ़का पारा, ऑरेंज अलर्ट जारी
सूर्य के दर्शन न होने से ठंड ने पूरा दिन जोर दिखाया, गत कुछ दिनों से ठंड का प्रभाव ...
2. रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मनदीप के परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला
रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद हुए गोराया के मंदीप कुमार का उनके परिवार ने अंतिम ...
3. बेरहमी की इंतहा: बेसहारा बैल का पहले बांधा मुंह, फिर गंडासे से... तड़प-तड़प कर मौ'त
डेहलों के गांव से एक ऐसी दरिंदगी भरी खबर आई है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील...
4. जानलेवा हुई हाड़ कंपा देने वाली ठंड, टूटने लगे सालों के रिकॉर्ड, सावधान रहें लोग
रविवार को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्राईसिटी के लोगों को घरों में रहने पर मजबूर...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. अमृतसर में ‘जीरो विजिबिलिटी, रेल और रोड ट्रैफिक पर असर
जिले में विजिबिलिटी जीरो होने के चलते रेल और रोड ट्रैफिक पर बड़ा असर देखने को मिल...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
पंजाबियों के लिए 5 दिन भारी तो वहीं वाहन चालकों के लिए जारी हो गई नई Advisory, पढ़ें 1 बजे तक की 5...
Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए कर दी अच्छी घोषणा तो वहीं Alert पर सुरक्षा एजेंसियां , पढ़ें 1 बजे तक...
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
5 जोनों में बांटा गया पंजाब! 7 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा...
USD $
05/01/2026 17:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के योग बन रहे है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। कारोबार कर रहे जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होने के योग है। कॉलेज के छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरीपेशा लोग काम में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम के दौरान किसी से भी बहस न करें। आज युवाओं को मेहनत का फल मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण आ सकता...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी से भी दोस्ती करने से पहले सारी जानकारी प्राप्त कर लेना सही रहेगा। व्यापार कर रहे जातकों को...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी ख़ास से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी काम किसी वरिष्ठ की मदद से...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना कर रखें। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। युवाओं को करियर के अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes