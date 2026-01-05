Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 05 Jan, 2026 12:58 PM

breaking news punjab top 5 top 5

1. शीत लहर ने पकड़ा जोर! लुढ़का पारा, ऑरेंज अलर्ट जारी
सूर्य के दर्शन न होने से ठंड ने पूरा दिन जोर दिखाया, गत कुछ दिनों से ठंड का प्रभाव ...

2. रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मनदीप के परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला
रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद हुए गोराया के मंदीप कुमार का  उनके परिवार ने अंतिम ...

3. बेरहमी की इंतहा: बेसहारा बैल का पहले बांधा मुंह, फिर गंडासे से... तड़प-तड़प कर मौ'त
डेहलों के गांव से एक ऐसी दरिंदगी भरी खबर आई है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील...

4. जानलेवा हुई हाड़ कंपा देने वाली ठंड, टूटने लगे सालों के रिकॉर्ड, सावधान रहें लोग
रविवार को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्राईसिटी के लोगों को घरों में रहने पर मजबूर...

5. अमृतसर में ‘जीरो विजिबिलिटी, रेल और रोड ट्रैफिक पर असर
जिले में विजिबिलिटी जीरो होने के चलते रेल और रोड ट्रैफिक पर बड़ा असर देखने को मिल...

