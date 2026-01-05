जानलेवा हुई हाड़ कंपा देने वाली ठंड, टूटने लगे सालों के रिकॉर्ड, सावधान रहें लोग

दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।

चंडीगढ़, जीरकपुर (शीना/धीमन): रविवार को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्राईसिटी के लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया। रविवार का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। रविवार को चंडीगढ़ का तापमान पहाड़ी शहर शिमला से भी कम दर्ज किया गया। जहां शिमला का अधिकतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं चंडीगढ़ में तापमान सिर्फ 12 डिग्री सेल्सियस तक था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को चंडीगढ़ में कम से कम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में सिर्फ 2.8 डिग्री का फर्क होने से ठंड और भी ज्यादा महसूस की गई।

दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड अब जानलेवा साबित होने लगी है। सुबह करीब 9:30 बजे जीरकपुर-अंबाला हाईवे पर पुल के नीचे 42 साल के एक आदमी की ठंड से मौत हो गई। मृतक की पहचान संभल (UP) के रहने वाले शीशपाल के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक शीशपाल काफी समय से पुल के नीचे रह रहा था और कुछ समय से बीमार चल रहा था। आस-पास के लोगों ने बताया कि जब उन्होंने उसे देखा तो वह बेहोश पड़ा था और उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई सतीश के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया।

प्रशासन द्वारा ठंड को लेकर किए इंतजामों पर सवाल

पुलिस के अनुसार पिछले 10 दिनों में इस पुल के नीचे यह दूसरी मौत है। इससे पहले 27 दिसंबर को यहां एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। लगातार हो रही मौतों से लोगों को ठंड से बचाने के लिए बनाए गए रैन बसेरों और प्रशासन के इंतजामों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है ठंड

मौसम विभाग के मुखी सुरिंदर पाल ने बताया कि इस साल की ठंड कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है और आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक अगले दो दिनों के लिए घने कोहरे और शीतलहर के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद चार दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ठंडी हवाएं और घना कोहरा ठंड को और बढ़ा सकता है।

सुबह घना कोहरा, 50 मीटर रही विजिबिलिटी

रविवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। जैसे ही लोग उठे पूरा शहर कोहरे में लिपटा हुआ दिखा। विज़िबिलिटी कम होने की वजह से ड्राइवरों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। खासकर टू-व्हीलर चलाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। दूसरी ओर ठंड ने बाजारों में रौनक पर भी असर डाला है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बाजारों और टूरिस्ट जगहों पर भीड़ कम रही। आमतौर पर चहल-पहल से भरे रहने वाले सेक्टरों के बाजार सुनसान दिखे। लोग सिर्फ जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले। सुखना लेक घूमने आए टूरिस्ट पर भी ठंड का असर पड़ा। स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए घरों में ही रहे। लेक के आसपास सुबह और शाम होने वाली भीड़ काफी कम हो गई है।

अगले तीन दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम

सोमवार को अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और कम के कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

बुधवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और कम से कम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

