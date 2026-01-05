डेहलों के गांव से एक ऐसी दरिंदगी भरी खबर आई है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप जाएगी।

लुधियाना (राज): डेहलों के गांव से एक ऐसी दरिंदगी भरी खबर आई है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। गांव आसी कलां में दो युवकों ने एक बेसहारा बैल के साथ वो बर्बरता की, जिसकी कल्पना मात्र से शरीर सिहर उठता है। एक बेजुबान जो बोल नहीं सकता था, उसे गंडासों से इस कदर काटा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक अलग हो गई।

घटना की जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता गज्जण सिंह ने बताया कि गांव में घूमने वाले एक बेसहारा बैल को आरोपी धमेंद्र सिंह और हरनेक सिंह ने घेर लिया। बेजुबान कहीं भाग न पाए और चिल्ला न सके, इसलिए आरोपियों ने पहले रस्सियों से उसका मुंह बांध दिया। इसके बाद आरोपियों ने धारदार गंडासे से बैल की पीठ पर एक के बाद एक कई वार किए। जब उसने उसे खून से लथपथ जमीन पर गिरते देखा, तो शोर मचाया तो आरोपी पीछे हटे, लेकिन तब तक बैल की रीढ़ की हड्डी कट चुकी थी।

गांव वालों ने आनन-फानन में तड़प रहे बैल को फिरोजपुर रोड स्थित गडवासू यूनिवर्सिटी के अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ज़ख्म इतने गहरे थे कि बेजुबान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर फैलते ही इलाके के लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। इस मामले में थाना डेहलों की पुलिस ने गज्जण सिंह के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ BNS 325, 3 (5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, आरोपी अभी फरार है पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here