रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद मनदीप के परिवार ने संस्कार करने से किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला

गोराया (मुनीश) : रूस-यूक्रेन युद्ध में शहीद हुए गोराया के मंदीप कुमार का उनके परिवार ने अंतिम संस्कार नहीं किया। मृतक के भाई जगदीप ने स्पष्ट किया कि जब तक डोंकरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनके भाई का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जगदीप ने कहा कि प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली के कारण परिवार लगातार परेशान हो रहा है, क्योंकि मामला 1 साल 8 महीने पहले दर्ज किया गया था। इस दौरान 4 एस.एस.पी. बदल गए, जिसके कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कार्रवाई किसे करनी है?

पीड़ित ने कहा कि यह मामला 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जो भाग नहीं सके, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई छापेमारी नहीं की गई। अब उनके भाई की मौत 19 मार्च 2024 को हो गई थी, इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार भी सो रही है, जिसके कारण कई लोग धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। परिजनों का कहना था कि जब तक पुलिस डोंकरों को गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह सड़क जाम कर न्याय मांगेंगे।

हलका विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी भी गत दिन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इस बीच पता चला कि संत बलबीर सिंह सीचेवाल, कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग भी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए थे, लेकिन वह आज नहीं आए। मृतक के भाई ने कहा कि उक्त नेताओं और विधायक परगट सिंह ने रूस जाने के लिए टिकट के पैसे देने सहित हर संभव तरीके से उनकी मदद की थी, जिसके कारण वह अपने भाई की तलाश करने और डी.एन.ए. सैंपल देने के लिए दो बार गए थे।

