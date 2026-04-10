पंजाब में बड़ी घटना! मंदिर में सिलेंडर में लगी भीषण आग, मची भगदड़

Edited By Urmila,Updated: 10 Apr, 2026 12:32 PM
रोपड़ में एक बड़ी घटना सामने आई है। रोपड़ के कृष्ण मंदिर में आज सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब यहां एक सिलेंडर में आग लग गई।
रोपड़ : रोपड़ में एक बड़ी घटना सामने आई है। रोपड़ के कृष्ण मंदिर में आज सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब यहां एक सिलेंडर में आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग तेजी से फैलती रही। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान को होने से बचा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए भक्तों ने बताया कि मंदिर में तीन दिन से प्रोग्राम चल रहा था और हलवाई काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक सिलेंडर के पाइप में आग लग गई।
उन्होंने बताया कि उसी जगह पर 2 और सिलेंडर पड़े थे। किस्मत से, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि उस समय बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
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