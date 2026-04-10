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पंजाब में बड़ी घटना! मंदिर में सिलेंडर में लगी भीषण आग, मची भगदड़

Edited By Urmila,Updated: 10 Apr, 2026 12:32 PM

big incident in punjab a terrible fire broke out in a cylinder in a temple

रोपड़ में एक बड़ी घटना सामने आई है। रोपड़ के कृष्ण मंदिर में आज सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब यहां एक सिलेंडर में आग लग गई।

रोपड़ : रोपड़ में एक बड़ी घटना सामने आई है। रोपड़ के कृष्ण मंदिर में आज सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब यहां एक सिलेंडर में आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग तेजी से फैलती रही। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।

temple fire

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया और किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान को होने से बचा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए भक्तों ने बताया कि मंदिर में तीन दिन से प्रोग्राम चल रहा था और हलवाई काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक सिलेंडर के पाइप में आग लग गई।

Krishna Temple

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उन्होंने बताया कि उसी जगह पर 2 और सिलेंडर पड़े थे। किस्मत से, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ क्योंकि उस समय बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

Temple Fire

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