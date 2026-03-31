Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में 9 घंटे का Power Cut! जानें अपने इलाके का हाल

पंजाब में 9 घंटे का Power Cut! जानें अपने इलाके का हाल

Edited By Kamini,Updated: 31 Mar, 2026 06:38 PM

power cuts in punjab

पंजाब के कई इलाकों में कल यानी 1 अप्रैल को लंबा पावर कट लगने वाला है।

पंजाब डेस्क: पंजाब के कई इलाकों में कल यानी 1 अप्रैल को लंबा पावर कट लगने वाला है। कुछ इलाकों में सुबह 8 बजे ही पावर सप्लाई कट जाएगी। जरूरी मरम्मत की वजह से पावर सप्लाई 9 घंटे तक प्रभावित रह सकती है। पावरकॉम ने इस बारे में पहले से नोटिस भी जारी कर दिया है-

रूपनगर में 2 दिन पावर कट रहेगी

रूपनगर (विजय शर्मा): 132 KV ग्रिड S/S रूपनगर से चलने वाले 11 KV UPS-2 बिरला AP फीडर की पावर सप्लाई 1 अप्रैल और 4 अप्रैल को 132 KV लाइनों की अर्जेंट रिपेयर की वजह से कटी रहेगी। गांव हवेली खुर्द, शामपुरा, मॉडल टाउन, टॉप एन्क्लेव, मॉडल टाउन, रेल रोड, कृष्णा एन्क्लेव, हेमकुंट एन्क्लेव, राजदीप कॉलोनी, सरपंच कॉलोनी, आजाद नगर और बेला रोड की डोमेस्टिक पावर सप्लाई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कटी रहेगी। यह जानकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी प्रभात शर्मा ने दी। 

तरनतारन में 7 घंटे का कट

तरनतारन (रमन, आहलूवालिया): 132 KVA सबस्टेशन तरनतारन से चलने वाले 11 KV सिटी-1 और सिटी-6 फीडर की बिजली सप्लाई बुधवार, 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इन फीडरों के बाइफरकेशन के काम की वजह से बंद रहेगी। इन इलाकों से चलने वाले इलाके जैसे मोहल्ला भाग शाह, नवां बाजार, तहसील बाजार, पेट्रोल पंप वाली गली, गली इंदर सिंह वाली सरहाली रोड, काजीकोट रोड, छोटा काजीकोट, चंद्रा कॉलोनी तहसील बाजार, मोहल्ला जस्से वाला, सर्कुलर रोड, पार्क एवेन्यू, जय दीप एवेन्यू, श्री गुरु अर्जन देव कॉलोनी, नूरदी रोड, पलासौर रोड, मोहल्ला टैंक शात्री तरनतारन वगैरह बंद रहेंगे। यह जानकारी इंजीनियर नरिंदर सिंह सब-डिविजनल ऑफिसर, अर्बन पावरकॉम तरनतारन, इंजीनियर गुरभेज सिंह ढिल्लों JE, इंजीनियर मंजीत सिंह JE ने दी।

टांडा की बिजली सप्लाई भी बंद रहेगी

टांडा उर्मुर (मोमी): पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के तहत चलने वाले टांडा के 66 KV सबस्टेशन, टांडा के सबस्टेशन फोकल पॉइंट खुन-खुन कलां और UPS खुन-खुन कला-2 की बिजली सप्लाई 1 अप्रैल को ज़रूरी मरम्मत के कारण बंद रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब अर्बन टांडा सुखवंत सिंह ने बताया कि ज़रूरी मरम्मत के कारण इन दोनों फीडरों से चलने वाले अलग-अलग गांवों जैसे टिलूवाल, खुन-खुन कलां, खुडा, बगोल कलां, जिया नत्था, सोहियां, कुराला कलां, लोधी चक, झाजी पिंड, चतोवाल, राजपुर, गहोत, सलापुर, बोदल कोटली, मलिकपुर बोदल और दरगा हेरी आदि की बिजली सप्लाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने बिजली कटौती के दौरान कंज्यूमर्स से सहयोग मांगा है।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!