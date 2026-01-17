अब FIR के नाम पर दबाने की कोशिश, भगवंत मान सरकार का पंजाब केसरी के खिलाफ नया दांव

पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 'पंजाब केसरी ग्रुप' के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों को और तेज करते हुए आज पंजाब केसरी ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरैक्टरों अविनाश चोपड़ा और अमित चोपड़ा व प्रैस कर्मचारी ऋषभ सोही के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दो...

जालंधर (मृदुल): पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 'पंजाब केसरी ग्रुप' के खिलाफ अपनी दमनकारी नीतियों को और तेज करते हुए आज पंजाब केसरी ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरैक्टरों अविनाश चोपड़ा और अमित चोपड़ा व प्रैस कर्मचारी ऋषभ सोही के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग पुलिस थानों में केस दर्ज करवाए हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार पहला केस जालंधर देहाती पुलिस द्वारा थाना मकसूदां में पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के जोनल हैड वीर वीरेंद्र सिंह के बयानों पर 'पंजाब केसरी ग्रुप' के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरैक्टर अविनाश चोपड़ा तथा प्रैस कर्मचारी ऋषभ सोही के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 221, 132, 272 के तहत दर्ज किया है।

वहीं दूसरी ओर जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पुलिस थाना न्यू बारादरी में 'पंजाब केसरी ग्रुप' के होटल पार्क प्लाजा में गत दिनों एक्साइज विभाग द्वारा मारी गई रेड के संदर्भ में एक्साइज विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के बयानों पर ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरैक्टरों अविनाश चोपड़ा और अमित चोपड़ा के खिलाफ एक्साइज एक्ट 61/1/14 के तहत केस दर्ज किया गया। दोनों केस पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 15 जनवरी रात 12 बजे के करीब दर्ज करवाए गए हैं जिसकी एफ.आई.आर. को ऑनलाइन सिस्टम सी.सी.टी.एन.एस. से छिपा दिया गया है।

परिसर में मौजूद नहीं थे अविनाश चोपड़ा और अमित चोपड़ा

सरकारी दमन का पता इस बात से भी चलता है कि आज दर्ज किए गए दोनों केसों में नामजद 'पंजाब केसरी ग्रुप के दोनों ज्वाइंट मैनेजिंग डायरैक्टर अविनाश चोपड़ा तथा अमित चोपड़ा परिसर में मौजूद नहीं थे परन्तु फिर भी एफ.आई.आर. में दोनों को नामजद किया गया है।

