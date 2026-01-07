पंजाब की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, CII की पहल से अमृतसर एयरपोर्ट बनेगा कार्गो हब

कंफरडेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) अमृतसर ज़ोन की ज़ोनल कौंसिल बैठक अमृतसर में आयोजित की गई।

अमृतसर (नीरज): कंफरडेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) अमृतसर ज़ोन की ज़ोनल कौंसिल बैठक अमृतसर में आयोजित की गई। बैठक में उद्योग, व्यापार, निर्यात-आयात और क्षेत्रीय कनैक्टिविटी से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के साथ ही सी.आई.आई. इंडो-अफगान बिज़नेस कमीशन के तहत एक विशेष संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।

इस विशेष सत्र में नवदीप सिंह सूरी, भारत के पूर्व राजदूत, भूपेंद्र सिंह, एयरपोर्ट डायरैक्टर, श्री गुरु रामदास जी इंटर नेशनल एयरपोर्ट, अमृतसर तथा रविंदर सिंह ने भाग लिया और भारत-अफगान व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार सांझा किए।

सी.आई.आई. अमृतसर ज़ोन के चेयरमैन सीए दविंदर सिंह ने कहा कि सी.आई.आई. अमृतसर एयरपोर्ट के माध्यम से कार्गो गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अमृतसर एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति इसे इंडो–अफगान व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। इससे न केवल आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पंजाब और विशेष रूप से अमृतसर की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा।

पूर्व राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और विश्वास को भी मजबूत करते हैं। अमृतसर जैसे शहर भविष्य में क्षेत्रीय व्यापार का अहम केंद्र बन सकते हैं। भूपेंद्र सिंह ने अमृतसर इंटर नेशनल एयरपोर्ट की मौजूदा और प्रस्तावित कार्गो सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट प्रशासन कार्गो हैंडलिंग और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने पर लगातार काम कर रहा है, जिससे स्थानीय उद्योगों और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

इंडो-अफगान बिज़नेस कमीशन के कन्वीनर गुनबीर सिंह ने इस विशेष सत्र का संचालन किया और चर्चा को सही दिशा दी। उन्होंने व्यापारिक अवसरों और चुनौतियों पर उपयोगी बिंदु सामने रखे। कार्यक्रम के अंत में सी.आई.आई. अमृतसर ज़ोन के वाइस चेयरमैन श्री कपिल मेहरा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और सभी वक्ताओं, अतिथियों व उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।

उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सी.आई.आई. की यह पहल अमृतसर को एक उभरते हुए कार्गो और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

