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अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में हेरोइन सहित 5 तस्कर गिरफ्तार

Edited By Kalash,Updated: 21 Apr, 2026 04:01 PM

amritsar 5 smugglers arrested with heroin

अमृतसर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने सरहद पार नशा तस्करी से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है।

अमृतसर (रमन): अमृतसर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने सरहद पार नशा तस्करी से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 7.050 kg हेरोइन बरामद की है। इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।  

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पाकिस्तान के एक तस्कर के संपर्क में थे। यह गैंग उसके आदेशों पर काम करता हुआ पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में नशे की सप्लाई करने में लगा हुआ था। इस बात ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है क्योंकि यह सरहद पार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

इस मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं, जो NDPS एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन छेहरटा और कैंटोनमेंट अमृतसर में दर्ज की गई हैं। पुलिस टीमों द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों और उसके आगे-पीछे के लिंक की जांच की जा रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। 

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है और आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। पंजाब पुलिस ने दोहराया कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मुहिम से न केवल ड्रग नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं को इस खतरनाक लत से बचाने में भी योगदान होगा।

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