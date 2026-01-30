Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar : वाटर सप्लाई बिल डिफॉल्टरों पर शिकंजा, बैंक समेत कई स्थानों पर काटे कनेक्शन

Jalandhar : वाटर सप्लाई बिल डिफॉल्टरों पर शिकंजा, बैंक समेत कई स्थानों पर काटे कनेक्शन

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2026 10:40 AM

action being taken against water supply bill defaulters

वाटर सप्लाई बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिए नगर निगम ने सख़्त रुख अपना लिया है। नगर निगम की फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए भगत सिंह चौक स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक का पानी का कनैक्शन काट दिया।

जालंधर (खुराना): वाटर सप्लाई बिलों की बकाया राशि वसूलने के लिए नगर निगम ने सख़्त रुख अपना लिया है। नगर निगम की फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए भगत सिंह चौक स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक का पानी का कनैक्शन काट दिया। बैंक पर 64,080 रुपए का बिल बकाया है। यह कार्रवाई मेयर वनीत धीर और निगम कमिश्नर संदीप ऋषि के निर्देशों पर की गई। वाटर सप्लाई शाखा के सुपरिंटैंडैंट हरप्रीत सिंह वालिया के नेतृत्व में टीम ने प्रताप बाग जोन में अभियान चलाया।

water supply

हरप्रीत सिंह वालिया ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक को बकाया भुगतान को लेकर पांच बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन इसके बावजूद बैंक प्रबंधन ने राशि जमा नहीं करवाई। इसी के चलते फ्लाइंग स्क्वायड टीम ने बैंक का पानी कनेक्शन काट दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वाटर सप्लाई बिलों के डिफॉल्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

इस कार्रवाई में फ्लाइंग स्क्वायड टीम के अश्वनी गिल, प्रताप बाग के जेई सुरेश कुमार, इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह और अजय कुमार शामिल रहे। टीम ने फगवाड़ा गेट, रेलवे रोड और भगत सिंह चौक क्षेत्र में भी कार्रवाई की। वालिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कई बकाएदारों ने मौके पर ही आंशिक भुगतान किया और शेष राशि जमा कराने के लिए पोस्ट डेटेड चैक दिए। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में नगर निगम ने कुल 2.15 लाख रुपए की रिकवरी की है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समय पर बिल न चुकाने वालों के खिलाफ इसी तरह की सख़्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!