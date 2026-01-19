Main Menu

"पंजाब केसरी" ग्रुप पर कार्रवाई के विरोध में एकजुट हुए व्यापारी, Jalandhar के कई बाजार आज रहेंगे बंद

Edited By Vatika,Updated: 19 Jan, 2026 09:33 AM

भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब केसरी पत्र समूह पर की गई दमनकारी, तानाशही और

जालंधरः  भगवंत मान सरकार द्वारा पंजाब केसरी पत्र समूह पर की गई दमनकारी, तानाशही और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में प्राचीन शीतला माता मंदिर मार्कीट कमेटी की ओर से एक विशेष बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 19 जनवरी (सोमवार) को शीतला माता मंदिर सर्कुलर रोड, माई हीरां गेट सहित कई बाजार पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।

इसके साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए दोपहर 12 बजे माई हीरा गेट मार्कीट में धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका जाए‌गा। वहीं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक माई होरा गट मार्कीट भी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। मार्कीट कमेटी के प्रधान मंगा पहलवान ने कहा कि पंजाब केसरी जैसे बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया समूह पर एक के बाद एक सरकारी विभागों के जरिए की जा रही कार्रवाई यह साबित करती है कि सरकार स्वतंत्र पत्रकारित से घबरा गई है।

उन्होंने कहा कि प्रैस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और यदि इसी तरह मीडिया को डराने-धमकाने की कोशिशे होती रहीं तो व्यापारी वर्ग और आम जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करने को मजबूर होगी। उन्होंन कहा कि पंजाब केसरी पत्र समूह के प्रबंधकों के खिलाफ मामले दर्ज करके सरकार मीडियो को दबाने की कोशिश कर रही है जोकि किसी भी कीमत पर बर्दात नहीं किया जाएगा। 

