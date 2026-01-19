Jalandhar के युवक की शर्मनाक हरकत, सोशल मीडिया पर पटियाला की लड़की से की दोस्ती और फिर...

Main Menu

19 Jan, 2026

शहर के गढ़ा इलाके में रहने वाले एक युवक पर पटियाला निवासी युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

जालंधरः  शहर के गढ़ा इलाके में रहने वाले एक युवक पर पटियाला निवासी युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती के बाद युवक ने उसे शादी का भरोसा देकर बिना विवाह किए शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मारपीट कर घर से निकाल दिया।

पीड़िता के अनुसार, उसकी युवक से पिछले साल मार्च में इंटरनेट के माध्यम से पहचान हुई थी। बातचीत बढ़ने के साथ दोनों परिवारों की मुलाकात भी हुई। युवती का कहना है कि युवक बलजीत ने उससे शादी करने का वादा किया था। युवती ने आरोप लगाया कि कुछ समय बाद युवक उसे दरबार में माथा टेकने के बहाने ले गया और वहां से लौटकर अपने घर ले आया। युवक के परिजनों ने उसे दो दिन तक घर में रुकने को कहा और परिवार से बात कर शादी करने का आश्वासन दिया। इसी दौरान युवक ने बिना शादी किए उसे अपने घर में रखा, हाथों में चूड़ियां पहना दीं और दोनों की तस्वीरें खींचकर उसके परिजनों को भेज दीं, यह कहते हुए कि उनकी शादी हो चुकी है। जब युवती के परिवार को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने नाराजगी जताई और बातचीत बंद कर दी।

पीड़िता का कहना है कि बाद में उसे युवक के नशा करने की जानकारी मिली। नशे की हालत में युवक उसके साथ मारपीट करने लगा। 30 नवंबर को युवक ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती ने थाना-7 में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने राजीनामा कर उसे दोबारा घर ले गए। कुछ समय तक स्थिति सामान्य रही, लेकिन 16 जनवरी को युवक ने फिर से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि युवक ने बिना शादी किए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इंसाफ की मांग को लेकर वह शिवसेना नेता के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां उसने अपनी शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

