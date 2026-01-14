Main Menu

पंजाब में धुंध का कहर, हाजीपुर-मुकेरियां मार्ग पर ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर

Edited By Vatika,Updated: 14 Jan, 2026 02:45 PM

उत्तर भारत में छाई घनी धुंध अब हादसों की वजह बनती जा रही है। हाजीपुर–मुकेरियां

हाजीपुर (जोशी): उत्तर भारत में छाई घनी धुंध अब हादसों की वजह बनती जा रही है। हाजीपुर–मुकेरियां मुख्य मार्ग पर अड्डा भल्लोवाल के पास बीती रात घने कोहरे के कारण एक ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार सरिया से लदा ट्रक (नंबर HP-72-3219) हाजीपुर से मुकेरियां की ओर जा रहा था। अड्डा भल्लोवाल के पास पहुंचते ही सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक चालक वाहन के अंदर फंस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घनी धुंध के कारण सड़क पर दृश्यता बेहद कम थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक घायल चालक की पहचान और अस्पताल की जानकारी सामने नहीं आ सकी थी।

