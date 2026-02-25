दर्दनाक हादसा, कारों की जोरदार टक्कर, उड़े परखच्चे

Edited By Kalash,Updated: 25 Feb, 2026 12:46 PM

हादसे के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा।

फिरोजपुर : फिरोजपुर शहर में देर रात दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना तेज था कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद एक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप लगाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। दोनों क्षतिग्रस्त कारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here