Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दर्दनाक हादसा, कारों की जोरदार टक्कर, उड़े परखच्चे

दर्दनाक हादसा, कारों की जोरदार टक्कर, उड़े परखच्चे

Edited By Kalash,Updated: 25 Feb, 2026 12:46 PM

cars collide road accident

हादसे के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा।

फिरोजपुर : फिरोजपुर शहर में देर रात दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना तेज था कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद एक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप लगाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। दोनों क्षतिग्रस्त कारों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात भी प्रभावित रहा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!