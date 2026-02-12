Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दर्दनाक सड़क हादसे में 3 साल के मासूम की मौत, कार चालक ने मारी टक्कर

दर्दनाक सड़क हादसे में 3 साल के मासूम की मौत, कार चालक ने मारी टक्कर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 12:24 AM

3 year old boy dies in tragic road accident

शहर की गुदड़ ढंडी रोड पर दोपहर के समय एक अज्ञात कार चालक ने मोटरसाईकिल सवारों को टक्कर मार दी और वह मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई और मोटरसाईकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

गुरुहरसहाय  (सुनील विक्की): शहर की गुदड़ ढंडी रोड पर दोपहर के समय एक अज्ञात कार चालक ने मोटरसाईकिल सवारों को टक्कर मार दी और वह मौके से फरार हो गया। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई और मोटरसाईकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सड़क से खेतों में जा गिरा। इस घटना में छोटे बच्चे को गंभीर चोटें लगी और राहगिरों ने बच्चों को तुरंत गुरुहरसहाय के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया तो वहां पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मारे गए बच्चे की आयु 3 वर्ष बताई जा रही है और दुर्घटना का शिकार हुआ परिवार गांव रणजीतगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!