  • ट्रेन के आने से महज 8 मिनट पहले रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 09:09 AM

accident at the railway crossing in phillaur

गत दोपहर डेढ़ बजे फिल्लौर के नूरमहल रोड पर बने रेलवे क्रासिंग के बीच ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी के धंसने से फंस गईष

फिल्लौर (भाखड़ी) : गत दोपहर डेढ़ बजे फिल्लौर के नूरमहल रोड पर बने रेलवे क्रासिंग के बीच ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी के धंसने से फंस गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते टल गया। जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली वहां फंसी उसी वक्त रेलवे ट्रैक पर एक तरफ से मालवा एक्सप्रैस ट्रेन आ गई जबकि दूसरी तरफ से अकेला ट्रेन का इंजन आ गया, जिसे देख सभी की सांसें अटक गई। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्राली को वहां से हटाया गया जिसके बाद जाकर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई।

railway crossing accident

प्राप्त सूचना के अनुसार दोपहर डेढ़ बजे स्थानीय रेलवे स्टेशन के हैड क्वार्टर में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब डेढ़ बजे के करीब नूरमहल रेलवे क्रॉसिंग के फाटक ट्रेन के आने से पहले बंद किए जा रहे थे तभी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली रेलवे लाइनों पर पड़ी मिट्टी के धंसने से बीच में ही फंस गई। काफी मशक्कत के बाद भी जब ट्रैक्टर वहां से नहीं निकला तो एक बज कर 38 मिट पर इंदौर से जम्मू जा रही मालवा एक्सप्रैस ट्रेन आ गई और दूसरे ट्रैक पर अकेला इंजन आ गया।

train accident

ट्रैक्टर का चालक ट्रेन को आता देख कूद कर वहां से बाहर निकल आया। किसी तरह ट्रेन के चालकों ने रेलवे क्रॉसिंग के बीच ट्रैक्टर ट्राली फंसी देख ट्रेन रोकने में कामयाब हो गए और एक बड़ा हादसा होते टल गया। 15 मिनट की देरी के बाद मालवा एक्सप्रैस रवाना हो गई। तभी रेलवे कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से वहां फंसे ट्रैक्टर को एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाला जिसके बाद जाकर आवाजाही शुरू हुई।

