फिरोजपुर के गांव नवां बारेके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है।

फिरोजपुर (सनी चोपड़ा): फिरोजपुर के गांव नवां बारेके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से आठ साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, जब आठ साल की रेनू अपने साथी बच्चों के साथ स्कूल से घर लौट रही थी, तो जैसे ही वह सड़क पार करके दूसरी तरफ जाने लगी, पीछे से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी कि बच्ची कई फीट उछलकर दूर जा गिरी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here