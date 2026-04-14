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फिरोजपुर में पत्नी की हैरान करने वाली हरकत, पति को बाथरूम में बंधक बनाकर फरार

Edited By Kamini,Updated: 14 Apr, 2026 03:56 PM

wife shocking act in ferozepur

फिरोजपुर शहर के श्री गणेश एन्क्लेव में एक पत्नी द्वारा अपने पति को बंधक बनाकर उसके ही घर से चोरी करने का मामला सामने आया है।

फिरोजपुर (परमजीत सोढ़ी): फिरोजपुर शहर के श्री गणेश एन्क्लेव में एक पत्नी द्वारा अपने पति को बंधक बनाकर उसके ही घर से चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए सिटी फिरोजपुर पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अयूब मसीह ने बताया कि शिकायतकर्ता बलविंदर सिंह, जो श्री गणेश एन्क्लेव का रहने वाला है, का अपनी पत्नी मनप्रीत कौर उर्फ ​​राखी, जो नकोदर जालंधर की रहने वाली है, के साथ काफी समय से घरेलू झगड़ा चल रहा था।

जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि मनप्रीत कौर ने कथित तौर पर अपने पति बलविंदर सिंह को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद उसने अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें से सोने-चांदी के गहने, ATM कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे जरूरी कागज़ात चुरा लिए और मौके से फरार हो गई। जांच अधिकारी ने बताया कि बड़े अधिकारियों द्वारा जांच के बाद शिकायत सही पाई गई। फिरोजपुर पुलिस ने मनप्रीत कौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

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