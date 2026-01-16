पतंग लूटने की कोशिश में बड़ा हादसा, युवक को 25 हजार वोल्टेज के लगे जबरदस्त झटके

दोपहर को एक युवक को उस समय बिजली का बहुत बड़ा झटका लगा जब वह लोहियां-लुधियाना रेलवे ट्रैक पर गुजर रही 25 हजार हाई वोल्टेड लाइन से चाइना डोर और पंतग लूटने की कोशिश कर रहा था।

लोहियां (सुभाष): दोपहर को एक युवक को उस समय बिजली का बहुत बड़ा झटका लगा जब वह लोहियां-लुधियाना रेलवे ट्रैक पर गुजर रही 25 हजार हाई वोल्टेड लाइन से चाइना डोर और पंतग लूटने की कोशिश कर रहा था। उक्त युवक को हाइ वोल्टेज के जबरदस्त झटके लगे और फिर दो से तीन पलटने के बाद अचेत हो कर गिर गया।

जानकारी के अनुसार स्थानीय मोहल्ला मुस्ताबाद के युवक रमनदीप सिंह पुत्र दलजीत सिंह ने जब आपने घर के निकट पलका बाजार के पीछे पड़ते लोहियां-लुधियाना रेलवे ट्रैक पर पहुंच कर चाइना डोर और पंतग लूटने की कोशिश की और जैसे ही उस ने डोर को पकड़ा तो युवक को बिजली की 25 हजार वोल्ट गुजरती तारों ने जबरदस्त झटका दिया और बिजली के झटके ने उसको 8 से 10 फुट ऊपर से पलटी दे कर नीचे पटका दिया। इसके बाद उक्त युवक को आग लग गई। उस का छाती से लेकर पेट तक पूरा आगे का शरीर जल गया जिसे इलाज के लिए जोसन अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया, लेकिन उस की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जालंधर भेज दिया।

इस दौरान डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि युवक तकरीबन 80 प्रतिशत जल गया है, इसलिए उसे जालंधर रैफर कर दिया था, जहां उसकी हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय शहर में चाइना डोर धड़ल्ले से बिक रही है। आम लोगों ने आरोप लगाया के कुछ एक दुकानदार चाइना डोर को सरेआम बेच रहे हैं और प्रशासन कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। रोटरी क्लब लोहियां ने भी शहर में बेची जा रही चाइना डोर का विरोध करने का फैसला करते हुए इसके खिलाफ रैली निकालने का मन भी बनाया है ताकि प्रशासन को जगाया जा सके और युवकों को जागरूक किया जाए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here