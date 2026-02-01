Jalandhar में दिन-दिहाड़े बड़ी वारदात : ज्वैलर पर हमला कर फरार हुए बदमाश

जालंधर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं। शहर में एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ज्वैलर की दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में ज्वैलर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत एक निजी अस्पताल...

जालंधऱ : जालंधर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं। शहर में एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ज्वैलर की दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में ज्वैलर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। मामला फिरौती से जुड़ा बताया जा रहा है।

पता चला है कि कुछ दिन पहले ज्वैलर से फोन कॉल के जरिए 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। जब उसने फिरौती देने से इनकार कर दिया, तो बदमाशों ने उसे सबक सिखाने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी तरह कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश किस तरह दुकान के अंदर घुसकर ज्वैलर पर हमला करते हैं और वारदात के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है।

पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और वे बस्ती गुजां इलाके के बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें काबू में कर लिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फिरौती व जानलेवा हमले के एंगल से जांच की जा रही है।