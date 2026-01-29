बेटी के लिए दवाई लेने जा रहे पति-पत्नी के साथ दिल दहला देने वाला हादसा, 1 की मौत

यहां एक दिल दहला देने वाले हादसे में छोटे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार पति-पत्नी को एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि पति और उनकी बेटी सुदीक्षा को मामूली चोटें आईं।

बहरामपुर (गोराया): यहां एक दिल दहला देने वाले हादसे में छोटे बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार पति-पत्नी को एक प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पत्नी की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि पति और उनकी बेटी सुदीक्षा को मामूली चोटें आईं।

उधर, पूरी घटना सड़क किनारे दुकान पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई। बातचीत के दौरान मृतक महिला के पति सुरेश कुमार, भाई हैप्पी, गांव मरारा के सरपंच नारायण सिंह, संजीव कुमार पूर्व सरपंच, राजू, सुरिंदर पाल सरपंच श्रीरामपुर व अन्य पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि पति-पत्नी अपनी मोटरसाइकिल पर बेटी के लिए दवा लेने जा रहे थे, जब वे बहरामपुर के पास पहुंचे तो एक प्राइवेट बस ने उन्हें टक्कर मार दी।

इस हादसे में पत्नी की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि पति और बेटी सुदीक्षा को मामूली चोटें आईं। इस बीच, पूरी घटना सड़क किनारे दुकान पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई। मृतक महिला की पहचान सुदेश कुमारी (44), पत्नी सुरेश कुमार, निवासी मराड़ा के रूप में हुई है। संपर्क करने पर बहरामपुर पुलिस स्टेशन के हैड साहिल पठानिया ने कहा कि परिवार वालों ने आज पुलिस को सूचित कर दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।