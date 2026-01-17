Main Menu

  • रात में होनी थी चूड़ा उतारने की रस्म, दिन में पति का म'र्डर, डेढ़ महीने पहले हुई थी शादी

17 Jan, 2026 02:24 PM

young man murdered openly on the road in chandigarh

यहां सेक्टर-38 स्लिप रोड के पास शुक्रवार दोपहर उस समय दहशत फैल गई, जब एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक दूसरे युवक को दौड़ा-दौड़ा कर चाकू घोंपकर मार डाला।

चंडीगढ़ (प्रीक्षित): यहां सेक्टर-38 स्लिप रोड के पास शुक्रवार दोपहर उस समय दहशत फैल गई, जब एक्टिवा सवार दो युवकों ने एक दूसरे युवक को दौड़ा-दौड़ा कर चाकू घोंपकर मार डाला। मृतक की पहचान मौलीजागरां के 21 साल के गोलू उर्फ कोलिस के रूप में हुई है। घटना दिनदहाड़े हुई, इसलिए इलाके में दहशत का माहौल बन गया। एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने सेक्टर-38 स्लिप रोड के पास युवक को दौड़ा-दौड़ा कर दिनदहाड़े चाकू घोंपकर मार डाला। हमलावरों ने इस घटना को शुक्रवार दोपहर उस समय अंजाम दिया, जब वह कोर्ट में पेशी से लौट रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। शुक्रवार रात घर पर चूड़ा उतारने की रस्म होनी थी।

शुक्रवार रात घर पर चूड़ा उतारने की होनी थी रस्म

मृतक की मां मीना का आरोप है कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो उनका बेटा जिंदा होता। मृतक गोलू की शादी को डेढ़ महीना हुआ था और शुक्रवार रात घर पर चूड़ा  उतारने की रस्म होनी थी। परिवार जश्न की तैयारियों में जुटा था, लेकिन उससे पहले ही गोलू की हत्या ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

बुलेट सवार हमलावरों ने उसका पीछा किया, पहले भाजपा ऑफिस के सामने किया हमला

गोलू और उसकी मां मीना शुक्रवार को सेक्टर-43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक लड़ाई-झगड़े से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए गए थे। सुनवाई के बाद मीना अलग रास्ते से निकल गईं, जबकि गोलू सेक्टर-38 में अपने एक दोस्त के घर चला गया। दोस्त ने गोलू से कहा था कि आरोपी उसे ढूंढ रहे हैं और वह तुरंत निकल जाए। जब गोलू वहां से एक्टिवा पर निकला तो बुलेट मोटरसाइकिल पर हथियार लिए दो युवक उसका पीछा करने लगे। आरोपियों ने पहले भाजपा ऑफिस के सामने उस पर चाकुओं से हमला किया। इसके बाद जब गोलू दोपहर करीब 3 बजे सेक्टर-38 के स्लिप रोड के पास पहुंचा तो आरोपियों ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। घायल हालत में सड़क पर पड़े गोलू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए

सेक्टर-39 थाना प्रभारी, फॉरेंसिक टीम और अन्य सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच, फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से खून के सैंपल, स्कूटी और अन्य जरूरी सबूत इकट्ठा किए।

एक साल से कुछ युवकों से रंजिश थी

मां मीना ने चार युवकों का नाम लेते हुए पुलिस को बताया कि आरोपियों और अन्य युवकों से करीब एक साल से रंजिश चल रही थी। उसने आरोप लगाया कि एक महीने पहले आरोपियों ने सेक्टर-17 में उसके रिश्तेदार पर हमला किया था, जिसने थाना क्षेत्र में घुसकर उसकी जान बचाई थी। इसके अलावा आरोपी बापूधाम और मौलीजागरां में भी उस पर हमला कर चुके हैं। उसने सभी घटनाओं की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मीना का आरोप है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

