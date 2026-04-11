बिना पुलिस मुलाजिमों के हथकड़ी पहने सरेआम घूमते दिखे दो युवक, उठे सवाल

Edited By Vatika,Updated: 11 Apr, 2026 03:10 PM
): सिविल अस्पताल से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है
लुधियाना (राज): सिविल अस्पताल से सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई दंग है। अस्पताल परिसर में दो युवकों को सरेआम हथकड़ी पहने हुए अकेले घूमते देखा गया। हैरानी की बात यह रही कि इन युवकों के साथ एक भी पुलिस मुलाजिम नजर नहीं आया। बिना किसी सुरक्षा घेरे के हथकड़ी लगे इन युवकों का इस तरह खुलेआम घूमना पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है।
अस्पताल में मौजूद लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने इन हवालातियों को बिना किसी पहरे के इधर-उधर टहलते देखा। अगर ये युवक भीड़ का फायदा उठाकर भाग जाते, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यह अब एक गंभीर जांच का विषय बन गया है। गौरतलब है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब सिविल अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई बार हवालाती और कैदी पुलिस को गच्चा देकर यहां से फरार होने में कामयाब रहे हैं।