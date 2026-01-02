Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • फ्लाइट पकड़ने आई दो महिलाओं का पड़ गया पंगा! आदमपुर एयरपोर्ट पर काबू, जांच जारी

फ्लाइट पकड़ने आई दो महिलाओं का पड़ गया पंगा! आदमपुर एयरपोर्ट पर काबू, जांच जारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 11:35 PM

two women traveling through adampur airport got into a fight

आदमपुर हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  और STAR Airlines के कर्मचारियों ने दो महिला यात्रियों को नकली एयर टिकट के साथ पकड़ लिया। यह महिलाएं आदमपुर से नांदेड के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट...

जालंधर : आदमपुर हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया  और STAR Airlines के कर्मचारियों ने दो महिला यात्रियों को नकली एयर टिकट के साथ पकड़ लिया। यह महिलाएं आदमपुर से नांदेड के लिए उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट पहुँची थीं।

जानकारी के अनुसार, जब महिलाएं अपने टिकट की चेकिंग कराने के लिए एयरलाइन के चेक-इन काउंटर पर पहुंचीं, तो वहां तैनात एयरलाइन कर्मचारी ने उनकी टिकटों को सत्यापित किया। जांच के दौरान पता चला कि दोनों महिलाओं के पास जो टिकट थीं, वे नकली थीं। इस बात की जानकारी तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों और पुलिस को दी गई।

पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि उन्होंने यह टिकट एक एजेंट के माध्यम से खरीदी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि टिकट नकली हैं और वे विश्वास करती थीं कि टिकट वैध है।
 
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सभी पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे। नकली टिकटों के इस प्रकार के नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!