  • होली पर Train में सफर करने वालों की बढ़ी मुश्किलें, 2 महीने पहले ही बुकिंग शुरू

Edited By Vatika,Updated: 17 Jan, 2026 01:41 PM

travelers face increased difficulties during holi

होली के त्योहार में अभी करीब दो महीने का समय बाकी है, लेकिन चंडीगढ़ और

चंडीगढ़: होली के त्योहार में अभी करीब दो महीने का समय बाकी है, लेकिन चंडीगढ़ और अंबाला से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें पहले ही फुल हो चुकी हैं। इससे होली पर घर जाने की तैयारी कर रहे हजारों यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। होली का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 3 मार्च को होगा। अब यात्रियों को तत्काल टिकटों और स्पेशल ट्रेनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि होली के आने में अभी दो महीने का समय है, लेकिन रेलवे द्वारा टिकटों की बुकिंग दो महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है। बुकिंग शुरू हुए अभी सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं, लेकिन वेबसाइट पर लगभग सभी ट्रेनों में वेटिंग टिकट शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश–बिहार रूट पर भारी दबाव
चंडीगढ़ और अंबाला से उत्तर प्रदेश व बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों में 2 मार्च तक टिकट उपलब्ध नहीं हैं। वेटिंग लिस्ट का नंबर भी 80 के करीब पहुंच चुका है। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट बंद भी कर दी गई है। इस कारण अब यात्री तत्काल टिकटों और स्पेशल ट्रेनों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।

जल्द होगा स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली स्पेशल ट्रेनों का ऐलान जल्द किया जाएगा। फिलहाल विभाग नियमित ट्रेनों में वेटिंग टिकटों की स्थिति पर ध्यान दे रहा है। इसके बाद स्पेशल और अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की जाएगी, ताकि यात्रियों को अपनी मंज़िल तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो।

