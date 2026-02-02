मनी एक्सचेंज की दुकान में लाखों की चोरी, कैश और महंगा सामान ले उड़े चोर

ती रात रामगढ़ गांव में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़ी चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने इलाके की के.के. एंटरप्राइज मोबाइल और मनी एक्सचेंज की दुकान को निशाना बनाया।

लुधियाना (राज): बीती रात रामगढ़ गांव में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़ी चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने इलाके की के.के. एंटरप्राइज मोबाइल और मनी एक्सचेंज की दुकान को निशाना बनाया और पिछले गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। शातिर चोर करीब 3 लाख रुपये के महंगे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैश लेकर फरार हो गए। घटना का पता आज सुबह तब चला जब दुकान मालिक कृष्ण ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली। दुकान के अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गए। सामान बिखरा हुआ था और दुकान लगभग खाली थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

फोकल प्वाइंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दुकान मालिक के मुताबिक, चोरों ने ताला तोड़ा और पिछले दरवाजे से दुकान में घुसे। वे बड़ी सावधानी से कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स और कैश लेकर फरार हो गए। चोरी हुए सामान में मुख्य रूप से 13 LCD मॉडल और 19 LCD मॉडल के साथ-साथ आठ महंगे IQ स्मार्टफोन शामिल हैं, जिनमें से हर एक की बाजार में कीमत करीब 17,000 रुपये है। चोर 4 बड़े स्पीकर और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कैश बॉक्स में रखे करीब 40,000 रुपये कैश भी लेकर भाग गए।

घटना की जानकारी मिलने पर फोकल पॉइंट पुलिस स्टेशन के तहत ईशर नगर चौकी के पुलिस ऑफिसर जोगिंदर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में करीब 3 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है और शक है कि इस घटना में दो से तीन पेशेवर चोर शामिल हो सकते हैं। पुलिस अभी चोरों की पहचान के लिए दुकान और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज खंगाल रही है।

