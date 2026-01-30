Punjab : वेरका मिल्क प्लांट में लाखों का गबन, डकारे 8.62 लाख रुपये

वेरका मिल्क यूनियन में अमानत में खयानत का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक जिम्मेदार पद पर तैनात व्यक्ति ने ही संस्थान के लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया।

लुधियाना (राज) : वेरका मिल्क यूनियन में अमानत में खयानत का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक जिम्मेदार पद पर तैनात व्यक्ति ने ही संस्थान के लाखों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। जनरल मैनेजर, मिल्क यूनियन लुधियाना की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पहचान राजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो लुधियाना मिल्क यूनियन में बतौर मिल्क बार इंचार्ज तैनात था।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी राजिंदर सिंह के पास मिल्क बार की रोजाना होने वाली दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री का कैश संभालने की जिम्मेदारी थी। उसे नियमानुसार यह राशि रोजाना यूनियन की लेखा शाखा (एकाउंट ब्रांच) में जमा करवानी होती थी। लेकिन, अपनी जिम्मेदारी को न निभाते हुए आरोपी ने करीब 8,62,849/- रुपये की भारी-भरकम राशि यूनियन के खाते में जमा करवाने के बजाय खुद खुर्द-बुर्द कर ली।

जब विभाग को इस बड़ी गड़बड़ी का पता चला, तो मामले की जांच की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि इंचार्ज ने संस्थान के साथ विश्वासघात किया है। जनरल मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना सराभा नगर की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह गबन पिछले कितने समय से चल रहा था और क्या इसमें कोई और भी शामिल है।

