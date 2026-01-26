जिला प्रशासन के निर्देशों की उड़ी धज्जियां, ठेकों पर सरेआम बेची जा रही शराब

थाना जोधेवाल के इलाके में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा शराब के ठेकों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे

लुधियाना (अनिल): थाना जोधेवाल के इलाके में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा शराब के ठेकों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे परंतु आज इस इलाके में शराब के ठेकों पर सरेआम शराब बेची जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब के ठेकों के शटर बंद करके ठेकेदारों द्वारा चोर-चोरी लोगों को शराब बेचकर सरेआम जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

