DC ऑफिस के सामने चोरों की पुलिस को चुनौती, असला ब्रांच इंचार्ज को बनाया निशाना

Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 11:36 AM

महानगर में बेखौफ चोरों ने अब सीधे खाकी को ही चुनौती दे डाली है। शातिर चोरों ने इस बार किसी आम नागरिक को नहीं, बल्कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस की असला लाइसैंस यूनिट के इंचार्ज को निशाना बनाया है।

लुधियाना (राज): महानगर में बेखौफ चोरों ने अब सीधे खाकी को ही चुनौती दे डाली है। शातिर चोरों ने इस बार किसी आम नागरिक को नहीं, बल्कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस की असला लाइसैंस यूनिट के इंचार्ज को निशाना बनाया है।

चोरों ने ए.एस.आई. की कार का लॉक तोड़कर भीतर से उनकी सरकारी 9 एम.एम. सर्विस पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, मैगजीन और पासपोर्ट सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के ठीक सामने हुई इस वारदात ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है।

जानकारी के अनुसार ए.एस.आई. रविंदर सिंह सी.पी. ऑफिस की असला ब्रांच में बतौर इंचार्ज तैनात है। 17 जनवरी की सुबह करीब साढ़े 9 बजे वह अपनी जेन कार में सवार होकर ड्यूटी पर आया व अपनी कार डी.सी. दफ्तर के सामने सड़क के किनारे पार्क की थी। कार की अगली सीट पर उसका एक बैग पड़ा था जिसमें जरूरी दस्तावेज थे। ए.एस.आई. कार को लॉक कर अपनी ड्यूटी पर चला गया लेकिन जब वह रात करीब 8 बजे वापस लौटे तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार की खिडक़ी का लॉक टूटा हुआ था और भीतर सामान बिखरा पड़ा था।

जांच के दौरान पता चला कि शातिर चोर कार के डैशबोर्ड में रखी सरकारी पिस्टल और मैगजीन ले उड़े हैं। इसके अलावा सीट पर पड़ा बैग भी गायब था जिसमें ए.एस.आई. का पासपोर्ट और 10 हजार रुपए की नकदी मौजूद थी।

दिन-दिहाड़े हाई-प्रोफाइल इलाके में हुई इस चोरी की घटना ने पुलिस की गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जब यह कार पार्क थी, वहां से चंद कदमों पर ट्रैफिक पुलिस हमेशा तैनात रहती है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 8 में मामला दर्ज किया है व आसपास के सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं।

