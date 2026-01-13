Action में लुधियाना पुलिस, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई

लुधियाना पुलिस शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, ड्रग्स पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक खास अभियान चला रही है।

लुधियाना (राज/विजय): लुधियाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। माननीय पुलिस कमिश्नर लुधियाना स्वप्न शर्मा, IPS के निर्देशों पर, लुधियाना पुलिस शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, ड्रग्स पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक खास अभियान चला रही है। इसके तहत, आज ACP ट्रैफिक-1 श्री जतिन बंसल के नेतृत्व में मल्हार रोड इलाके में एक खास सर्च और चेकिंग अभियान चलाया गया।

युवाओं में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए, मल्हार रोड पर स्थित विभिन्न दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अच्छी तरह से जांच की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित ई-सिगरेट और वेप्स की गैर-कानूनी बिक्री पर रोक लगाना था। चेकिंग के दौरान, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए 2 FIR दर्ज की गईं। रोड सेफ्टी मंथ के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों की खास चेकिंग की गई। इस दौरान, गैर-कानूनी रूप से मॉडिफाइड गाड़ियों को खास तौर पर टारगेट किया गया।

चेकिंग के दौरान ये नियम तोड़े गए:

काली फिल्म/टिंटेड खिड़कियों वाली गाड़ियां

9 गैर-कानूनी हाई-इंटेंसिटी लाइट और फ्लैशर

गैर-कानूनी पुलिस/सरकारी लोगो और स्टिकर वाली गाड़ियां

नियम तोड़ने वाले 25 गाड़ी चलाने वालों के मौके पर ही चालान काटे गए।

