हादसा: ऑटो का इंतजार कर रहे व्यक्ति को बोलेरो ने कुचला, पत्नी के सामने ही तोड़ा दम

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Jan, 2026 05:28 PM

लुधियाना (राज): फोकल प्वाइंट इलाके में एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप ने सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को कुचल दिया। हादसे के वक्त पीड़ित अपनी पत्नी के साथ ऑटो का इंतजार कर रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही पीडि़त ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राजिंदर सिंह (49), निवासी ताजपुर रोड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दिए बयान में मृतक की पत्नी परमजीत कौर ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे वे दोनों फेज-6, फोकल प्वाइंट स्थित दूध वाली फैक्ट्री के पास सड़क किनारे खड़े थे। वे घर जाने के लिए किसी ऑटो या वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सामने से एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप आई, जिसका ड्राइवर गाड़ी को बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। ड्राइवर ने सीधे राजिंदर सिंह को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद राजिंदर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे के तुरंत बाद उसे घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लुधियाना ले गई, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके।

