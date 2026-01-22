Main Menu

  Ludhiana के सरकारी स्कूल में मचा बवाल, DC दफ्तर के बाहर टीचर यूनियन ने लगाया धरना-प्रदर्शन

Edited By Kamini,Updated: 22 Jan, 2026 05:16 PM

जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आज टीचर यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

लुधियाना: जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आज टीचर यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल की एक महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर जातिसूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया है। मामला मोती नगर इलाके के सरकारी प्राइमरी स्कूल का है। महिला टीचर नरिंदर राज कौर ने बताया कि प्रिंसिपल काफी समय से उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जातिसूचक शब्द बोले जा रहे हैं। 

टीचर नरिंदर राज कौर ने बताया कि स्कूल में उसकी हाजिरी सबसे सही होती है, लेकिन फिर बार-बार इस पर आपत्तियां उठाई जाती हैं। यही नहीं बाथरूम के ताले लगा दिए जाते हैं और उसके कमरे की सफाई करने से भी मना कर दिया जाता है। एंगेजमेंट के दिन  भी छुट्टी नहीं दी गई। इस पूरे मामले में बार-बार शिकायतें देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज इसी मामले को लेकर टीचर यूनियन द्वारा डीसी दफ्तर के बाहर विरोध पर्दशन किया गया। 

इस प्रदर्शन के दौरान टीचर यूनियन के प्रधान ने कहा कि, महिला स्टाफ के साथ ऐसा व्यवहार बहुत ही शर्मनाक बात है। प्रिंसिपल का ऐसा रवैया असहनीय है। इस दौरान टीचर यूनियन ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आगे बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं इस मामले में बातचीत करते हुए डीईओ ने बताया कि उनके शिकायत पहुंची हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में जो भी आरोपी पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

