‘पंजाब केसरी’ पर भगवंत मान सरकार के हमलों के विरोध में शहर के कई बाजार पूरी तरह बंद, व्यापारियों ने साफ शब्दों में दी चेतावनी

Edited By Kalash,Updated: 19 Jan, 2026 11:15 AM

jalandhar main market close

पंजाब के मीडिया और पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की कथित दमनकारी नीति के विरोध में जालंधर के शेखां बाज़ार में आज गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा।

जालंधर (जसप्रीत/मज़हर): पंजाब के मीडिया और पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की कथित दमनकारी नीति के विरोध में जालंधर के शेखां बाज़ार में आज गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। आक्रोशित व्यापारियों ने पूरे बाजार को बंद कर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और डीसी दफ्तर तक ज़बरदस्त रोष मार्च निकाला।

PunjabKesari

हजारों व्यापारियों और समाजसेवियों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाज़ी की और कहा कि मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार आलोचनात्मक पत्रकारिता से डरकर मीडिया संस्थानों को निशाना बना रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोष मार्च के दौरान माहौल पूरी तरह गरमा गया और “मीडिया पर हमला बंद करो”, “तानाशाही नहीं चलेगी” जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। व्यापारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर मीडिया पर दबाव की नीति बंद नहीं हुई, तो यह आंदोलन पंजाब भर में फैलाया जाएगा।

PunjabKesari

डीसी दफ्तर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की और सरकार से तुरंत अपनी नीति बदलने की अपील की। शेखां बाज़ार पूरी तरह बंद रहने से व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं और जालंधर में विरोध की यह तस्वीर सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर उभरी। जालंधर का यह आंदोलन अब सिर्फ बाजार का विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों द्वारा जालंधर के कई अन्य बाजारों को भी विरोध में बंद किया गया है।  

