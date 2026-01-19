‘पंजाब केसरी’ पर भगवंत मान सरकार के हमलों के विरोध में शहर के कई बाजार पूरी तरह बंद, व्यापारियों ने साफ शब्दों में दी चेतावनी

पंजाब के मीडिया और पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की कथित दमनकारी नीति के विरोध में जालंधर के शेखां बाज़ार में आज गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा।

जालंधर (जसप्रीत/मज़हर): पंजाब के मीडिया और पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार की कथित दमनकारी नीति के विरोध में जालंधर के शेखां बाज़ार में आज गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। आक्रोशित व्यापारियों ने पूरे बाजार को बंद कर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और डीसी दफ्तर तक ज़बरदस्त रोष मार्च निकाला।

हजारों व्यापारियों और समाजसेवियों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाज़ी की और कहा कि मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार आलोचनात्मक पत्रकारिता से डरकर मीडिया संस्थानों को निशाना बना रही है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोष मार्च के दौरान माहौल पूरी तरह गरमा गया और “मीडिया पर हमला बंद करो”, “तानाशाही नहीं चलेगी” जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। व्यापारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर मीडिया पर दबाव की नीति बंद नहीं हुई, तो यह आंदोलन पंजाब भर में फैलाया जाएगा।

डीसी दफ्तर पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की और सरकार से तुरंत अपनी नीति बदलने की अपील की। शेखां बाज़ार पूरी तरह बंद रहने से व्यापारिक गतिविधियां ठप रहीं और जालंधर में विरोध की यह तस्वीर सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर उभरी। जालंधर का यह आंदोलन अब सिर्फ बाजार का विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाई बन चुका है। वहीं आपको बता दें कि व्यापारियों द्वारा जालंधर के कई अन्य बाजारों को भी विरोध में बंद किया गया है।

