Ludhiana: पड़ोसी ने 15 वर्षीय नाबालिग को घर में किया कैद, शादी का झांसा देकर की दरिंदगी!

शहर में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है, जहाँ एक पड़ोसी

लुधियाना (राज): शहर में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है, जहाँ एक पड़ोसी ने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले में थाना हैबोवाल की पुलिस ने आरोपी आशीष के खिलाफ केस दर्ज कर उसे काबू कर लिया है



जानकारी के मुताबिक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की बिना बताए घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने जब तलाश शुरू की, तो पता चला कि वह सामने वाले घर में है। जब परिजनों ने शक होने पर पड़ोसी के घर का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया, तो आरोपी अशीष छत फांदकर फरार हो गया। पीड़िता कमरे के अंदर बंद थी और रो रही थी। परिजनों द्वारा छुड़ाए जाने पर लड़की ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी अशीष उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था। जहां आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।