Ludhiana Fire: हौजरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 मंजिला इमारत बनी आग का गोला, लाखों का माल जलकर राख

शहर के सिविल लाइन दीपनगर इलाके में स्थित एक हौजरी में भीषण

लुधियाना (स्याल, राज): सिविल लाइन स्थित दीपनगर इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यहाँ की एक प्रसिद्ध हौजरी यूनिट में अचानक भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरी तीन मंजिला बिल्डिंग आग की लपटों की चपेट में आ गई। आसमान में धुएं का काला गुबार दूर-दूर तक देखा जा रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

जानकारी के मुताबिक, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। हौजरी में धागा, कपड़ा और तैयार माल होने के कारण आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुँच गईं और राहत कार्य शुरू किया गया। गनीमत यह रही कि अब तक किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हो चुका है। दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं।

