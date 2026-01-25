पहली बारिश में ही खुली ‘आप’ सरकार के 24 घंटे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की पोल, परेशानियों का सामना कर रहे लोग

आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा 24 घंटे वाटर सप्लाई देने के लिए जो योजना बनाई गई है, उसके तहत पाइप लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट की पोल मौसम की पहली बारिश में ही खुल गई है।

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा 24 घंटे वाटर सप्लाई देने के लिए जो योजना बनाई गई है, उसके तहत पाइप लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट की पोल मौसम की पहली बारिश में ही खुल गई है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस कंपनी को पाइप लाइन बिछाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, उसे ही बाद में सड़कों की रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई है लेकिन कंपनी द्वारा इस मामले में खानापूर्ति की जा रही है जिसका सबूत मॉडल टाऊन के बाद किचलू नगर व बाडेवाल रोड पर भी सामने आ गया है, क्योंकि मॉडल टाऊन में कृष्णा मंदिर रोड पर लाइन बिछाने के कई दिन बाद भी वाटर सप्लाई की लीकेज बंद नहीं हुई है।

इसी तरह किचलू नगर के जिस प्वाइंट पर कंपनी के स्टाफ की लापरवाही के चलते पुरानी वाटर सप्लाई लाइन टूटने की वजह से लोगों को गंदे पानी की समस्या का सामना करना पड़ा था, वहां किचलू नगर मेन रोड पर बारिश के बाद सड़क धंस गई है। इससे राहगीरों के साथ आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। यही हाल बाड़ेवाल रोड पर भी देखने को मिले, जहां वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क धंसने की वजह से लोगों को गाड़ियां निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसकी फोटो इलाके के पार्षद सन्नी भल्ला व पंकज काका द्वारा फेसबुक पर शेयर की गई लेकिन नगर निगम ओ. एंड एम. सैल के अधिकारियों द्वारा बिल बनाने के मोटी कमीशन मिलने की वजह से लोगों की दिक्कतों को लेकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका बचाव किया जा रहा है।

मॉडल ग्राम में दम तोड़ने लगा चुनावी विकास

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा हलका वैस्ट के उपचुनाव के दौरान सियासी लाभ लेने के लिए जो विकास कार्य करवाए गए थे, वे भी भारी बारिश के मौसम में दम तोड़ रहे हैं। इस संबंध में कुछ फोटो व वीडियो पूर्व मंत्री आशु की पत्नी ममता द्वारा फेसबुक पोस्ट के रूप में शेयर की गई है। यह मामला मॉडल ग्राम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है जहां करीब 3 साल पहले सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई थी लेकिन बाद में सड़क न बनाने का मुद्दा लोगों ने हलका वैस्ट के उपचुनाव के दौरान उठाया तो आनन फानन में निर्माण करवा दिया गया लेकिन भारी बारिश के मौसम में यह सड़क पूरी तरह से धंस गई है और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है जिसे लेकर लगातार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम की बी. एंड आर. ब्रांच के अधिकारियों द्वारा सडक की रिपेयर नहीं की गई और ठेकेदार को पेमैंट रिलीज करने की चर्चा है।

बरसात बंद होने के 36 घंटे बाद भी डाऊन नहीं हुआ ढोकां मोहल्ला के आसपास के इलाकों में नाले का गंदा पानी, कांग्रेस पार्षद ने दी मेयर-कमिश्नर के घर का घेराव करने की चेतावनी

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के जो दावे किए जा रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत यह है कि बरसात बंद होने के 36 घंटे बाद भी ढोकां मोहल्ला के आसपास के इलाकों में नाले का गंदा पानी डाऊन नहीं हुआ। यह मुद्दा कांग्रेस पार्षद अरुण शर्मा द्वारा शनिवार को देर रात फेसबुक लाइव के जरिए उठाया गया। उन्होंने कहा कि नाला पक्का करने का प्रोजैक्ट कई सालों से अधर में लटका हुआ है और गौशाला श्मशान घाट के प्वाइंट पर डिस्पोजल चलाने का काम भी काफी देर से पुरा नहीं हुआ। जिसका खामियाजा हर बार ढोकां मोहल्ला के आसपास के इलाकों के लोगों को घरों में नाले का गंदा पानी जमा होने के रूप में भुगतना पड़ता है। पार्षद ने चेतावनी दी है कि अगर ग्राऊंड लेवल पर इस समस्या का जल्द हल न किया गया तो इलाके के लाेगों काे साथ लेकर मेयर-कमिश्नर के घर का घेराव किया जाएगा।

