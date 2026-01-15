पुलिस की सख्त कार्रवाई, बिहार से अफीम की सप्लाई करने के लिए आया युवक काबू

बिहार से पंजाब में अफीम की सप्लाई करने के लिए आए युवक को सी.आई.ए. थाना जी.आर.पी. की टीम ने काबू कर लिया।

लुधियाना (गौतम): बिहार से पंजाब में अफीम की सप्लाई करने के लिए आए युवक को सी.आई.ए. थाना जी.आर.पी. की टीम ने काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले प्रिंस 21साल के रूप में की है।

इंस्पेक्टर पलविंदर सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर बीरबल की टीम रेलवे स्टेशन पर बन रही नई इमारत के अंदर के रास्ते से गश्त करते हुए जा रही थी तो उक्त युवक पुलिस से छुप कर इस रास्ते से जा रहा था। जो कि पुलिस को देख कर घबरा कर वापस जाने लगा। जब उसे पकड़ कर उसकी तलाशी ली गई तो आरोपी के सामान से 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किस को अफीम की सप्लाई करने के लिए आया था और पहले भी कितनी बार चक्कर लगा चुका है। आरोपी से पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अफीम कहां से लेकर आया था।

