  • सिविल अस्पताल में खूनी झड़प : इमरजेंसी वार्ड बना अखाड़ा, पुलिस के सामने युवक को बालों से घसीटकर पीटा

सिविल अस्पताल में खूनी झड़प : इमरजेंसी वार्ड बना अखाड़ा, पुलिस के सामने युवक को बालों से घसीटकर पीटा

Edited By Vatika,Updated: 14 Jan, 2026 10:02 AM

civil hospital ludhiana

सिविल अस्पताल में देर रात हुई घटना ने पुलिस प्रशासन और अस्पताल की

लुधियाना (राज): सिविल अस्पताल में देर रात हुई घटना ने पुलिस प्रशासन और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। मंगलवार की रात सिविल अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड उस समय 'जंग के मैदान' में तब्दील हो गया, जब मेडिकल करवाने आए दो गुट डॉक्टरों और पुलिस की मौजूदगी में ही आपस में भिड़ गए।

हमलावरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने न तो कानून का खौफ माना और न ही सफेद कोट पहने डॉक्टरों की गरिमा का ख्याल रखा। वहां खड़े लोगों ने इसकी वीडियो बना ली थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक सिख युवक अपना मेडिकल करवाने के लिए स्ट्रेचर के पास खड़ा है। इसी दौरान अचानक कुछ युवक वहां दाखिल होते हैं और गाली-गलौज शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते हमलावर युवक पर टूट पड़ते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बालों से पकड़कर दूसरे कमरे में घसीट ले जाते हैं।

वहां मौजूद लोग और स्टाफ बीच-बचाव की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावर किसी के रोके नहीं रुके। इस मामले पर पुलिस मुलाजिम भूपिंदर सिंह का कहना है कि मेहरबान इलाके में लड़ाई के बाद दो गुट अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनके बीच दोबारा झड़प हुई। फिलहाल स्थिति को शांत करा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

