कहर ओ रब्बा! परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, इकलौते बेटे की दर्दनाक मौ;त

दुखद खबर मिली है कि गांव भामियां के एक नौजवान की अपने ही खेत में अपने ही ट्रैक्टर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई।

खमाणों (जगजीत सिंह जटाना): दुखद खबर मिली है कि गांव भामियां के एक नौजवान की अपने ही खेत में अपने ही ट्रैक्टर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक नौजवान नवप्रीत सिंह, उम्र 26, के पिता चरणजीत सिंह भामियां ने बताया कि उसका बेटा नवप्रीत सिंह अपने खेत में भूसा बना रहा था। जैसे ही नवप्रीत सिंह ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंचा, खेत में ऊंची जगह होने की वजह से ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और नौजवान ट्रैक्टर के टायरों के नीचे आ गया। पास में भूसा बनाने की मशीन चला रहे कुछ और लोगों ने नवप्रीत सिंह को गंभीर रूप से घायल हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया।

इसके बाद खन्ना के प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे अपोलो अस्पताल रेफर कर दिया, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने नवप्रीत सिंह को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि नवप्रीत सिंह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिसका आज दोपहर अंतिम संस्कार कर दिया गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here