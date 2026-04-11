पंजाब का युवक विदेश में किडनैप, परिवार से मांगी मोटी रकम, नहीं तो... टॉर्चर का भेजा वीडियो

फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणों के पास गांव लखनपुर के एक युवक को साउथ कोरिया में नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर किडनैप करने का मामला सामने आया है।

फतेहगढ़ साहिब (जगदेव सिंह): फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणों के पास गांव लखनपुर के एक युवक को साउथ कोरिया में नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर किडनैप करने का मामला सामने आया है, जहां युवक को बंधक बनाकर टॉर्चर करने के मौके की वीडियो कॉल के जरिए परिवार से 25 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है।

किडनैप हुए युवक की पत्नी संजीवनी कौर ने बताया कि उसके पति हरबंस सिंह खमाणों में मंसूरपुर रोड पर हेयरड्रेसर की दुकान चलाते थे। उनके पति पहले मलेशिया गए थे और मलेशिया में उनकी मुलाकात सुरिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसने उनके पति से कहा कि वह उसे 8 लाख रुपये में साउथ कोरिया भेज देगा। जहां कटिंग के काम में अच्छी इनकम है।

फिर 27 मार्च 2026 को शाम 6 बजे पति हरबंस सिंह के पास सुरिंदर सिंह उर्फ विक्की का फोन आया कि आपका वीजा लग गया है और 28 मार्च को दिल्ली से एक फ्लैट है। उन्होंने बताया कि उसके पति 27 मार्च को शाम 6 बजे घर से दिल्ली के लिए निकले थे, इस दौरान उसके पति दिल्ली पहुंचे और उसे फोन किया कि वह दिल्ली पहुंच गया है। उसे 28 मार्च को सुबह 10:55 बजे दिल्ली होते हुए दुबई के लिए निकलना है। फिर उसी दिन करीब चार घंटे बाद उसके पति का फोन आया कि वह दुबई में सुरक्षित पहुंच गया हूं और अब उसकी दुबई से इथियोपिया की फ्लाइट है। उसी दिन उन्होंने उसे फोन किया कि वह इथियोपिया पहुंच गया है और उनका होटल में कमरा है। उन्होंने वहां से निकलना है, उसके बाद उनका फोन बंद हो गया।

उसके बाद पति का उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसके बाद 30 मार्च को शाम करीब 6:15 बजे मुझे अलग-अलग फोन नंबरों से कॉल आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके पति हरबंस सिंह को किडनैप कर लिया है, उन्हें छोड़ने के लिए तुरंत 8 लाख रुपये भेजो। इसके बाद 31 मार्च को उन्हें एक और कॉल और एक वीडियो कॉल आया जिसमें उक्त व्यक्ति ने उसके पति को बंधक बनाकर कहा कि अब आप उन्हें 25 लाख रुपये दोगी तभी वह उसके पति को छोड़ेंगे, नहीं तो नुकसान के लिए तैयार रहो।

इसके बाद संजीवनी कौर ने खमाणो पुलिस से संपर्क किया और जाकर खुमाणो पुलिस को पूरी बात बताई। संजीवनी कौर के बयान के आधार पर खुमाणो पुलिस ने सुरिंदर सिंह और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ खुमाणो थाने में केस दर्ज कर आरोपियों को नामजद कर लिया है। इस बीच, गांव वाले पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं और उन्होंने सांसद हरसिमरत कौर बादल, सांसद श्री आनंदपुर साहिब और रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से युवक को विदेश से लाने के लिए लिखित अपील की है।

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